Универсиада в Казани: Украина занимает 2-е место по количеству медалей

Получив 4 золотые, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей, украинские спортсмены опередили в основном медальном зачете такую ​​традиционно сильную команду, как Китай, уступая только России, Японии и Южной Корее.

По теме: Двое украинских боксеров вышли в финал Универсиады

Однако в зачете по общему количеству медалей украинцы с 26 наградами уверенно заняли второе место. Только хозяева соревнований - россияне - превзошли этот показатель, получив 77 медалей, тогда как ближайший преследователь Украины - Япония - добыла пока что 21 награду.

Медальный зачет Универсиады-2013 в Казани