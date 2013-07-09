Универсиада в Казани: Украина занимает 2-е место по количеству медалей
23:01, 09 июля 2013Спорт
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По итогам третьего дня соревнований Украина занимает 4 позицию в основном зачете и 2 - по общему количеству медалей.
Универсиада-2013 в Казани
Получив 4 золотые, 12 серебряных и 10 бронзовых медалей, украинские спортсмены опередили в основном медальном зачете такую традиционно сильную команду, как Китай, уступая только России, Японии и Южной Корее.
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Однако в зачете по общему количеству медалей украинцы с 26 наградами уверенно заняли второе место. Только хозяева соревнований - россияне - превзошли этот показатель, получив 77 медалей, тогда как ближайший преследователь Украины - Япония - добыла пока что 21 награду.
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