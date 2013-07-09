Шахтер приобрел аргентинца Феррейру

Как сообщает официальный сайт клуба, с Феррейрой заключен контракт сроком на 5 лет. Трансферная стоимость нападающего, ранее выступавшего за аргентинский Велес Сарсфилд, составила 9 миллионов долларов.

По теме: Игрок «Шахтера» Мхитарян перешел в немецкую «Боруссию»

Как рассказал игрок в первом интервью клубной пресс-службе: «Я очень счастлив. Я был польщен интересом со стороны «Шахтера» и постараюсь полностью компенсировать доверие своими выступлениями на футбольном поле и хорошими голами. Ждите от меня много голов».

Аргентинец будет играть в команде под номером 19.