Двое украинских боксеров вышли в финал Универсиады

Как сообщает официальный сайт соревнований, в сегодняшних полуфиналах участвовали трое украинцев.

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Дмитрий Митрофанов в весовой категории до 75 кг победил, обеспечив себе, как минимум, серебряную медаль Универсиады. В полуфинальном бою украинец одержал уверенную победу над Шинебаяром Нармандахом из Монголии - 3:0. Соперником Дмитрия в решающем поединке станет Азизбек Абдугофуров из Узбекистана, победивший казаха Нурдаулета Жарманова– 2:1.

В свою очередь, Александр Гвоздик победил в своем полуфинале Михаила Дахалявеца из Беларуси – 3:0. Соперником Гвоздика в финале будет россиянин Дмитрий Бивол, также уверенно победивший Элшода Расулова из Узбекистана - 3:0.

А вот Денис Беринчик, выступающий в весовой категории до 64 кг, стал бронзовым призером, уступив в полуфинале россиянину Раджабу Бутаеву - 0:3. Теперь за золото Бутаев будет драться с Артуром Кираяном из Армении, который был сильнее молдованина Дмитрия Галагота – 2:1.

Финальные бои Универсиады пройдут 10 июля.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.