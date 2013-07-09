Украинские спортсмены завоевали на Универсиаде еще две золотые награды

Как сообщает официальный сайт соревнований, победительницами в своих видах стали бегунья Анна Титимец и фехтовальщица Ольга Харлан.

По теме: Украинцы завоевали еще два «серебра» на Универсиаде-2013

Титимец участвовала в финальном забеге на 400 метров с барьерами, преодолев дистанцию за 54,6 секунды. Примечательно, что второе место в этом виде легкоатлетической программы также заняла украинка Анна Ярощук с результатом 54,77 сек. Третье место заняла россиянка Ирина Давыдова.

В свою очередь, в соревнованиях по фехтованию на саблях равных не было олимпийской чемпионке Пекина-2008 Ольге Харлан. В решающем бою украинка более чем уверенно выиграла у представительницы Южной Кореи Ким Джин – 15:9.

Таким образом, на данный момент у сборной Украины 3 золотые, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей – 24 награды. Команда находится на 4-м месте в общем зачете.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.