Игрок киевского «Динамо» перешел в немецкий «Фрайбург»

22-летний швейцарский нападающий «Динамо» Мехмеди ближайший сезон проведет в составе немцев на правах аренды.

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По окончании срока аренды «Фрайбург» имеет первоочередное право выкупить контракт футболиста, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Напомним, Мехмеди появился в Киеве в начале 2012 года и с того времени отыграл за первую команду Динамо 25 матчей, забил 1 гол.