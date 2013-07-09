Игрок киевского «Динамо» перешел в немецкий «Фрайбург»
18:54, 09 июля 2013Спорт
2751
Швейцарский форвард киевского «Динамо» Адмир Мехмеди продолжит карьеру в Германии, в клубе Бундеслиги «Фрайбург».
Адмир Мехмеди будет играть в «Фрайбурге»
22-летний швейцарский нападающий «Динамо» Мехмеди ближайший сезон проведет в составе немцев на правах аренды.
По теме: Блохин говорит, что у Динамо слишком много футболистов
По окончании срока аренды «Фрайбург» имеет первоочередное право выкупить контракт футболиста, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Напомним, Мехмеди появился в Киеве в начале 2012 года и с того времени отыграл за первую команду Динамо 25 матчей, забил 1 гол.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter