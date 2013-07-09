Украинский шахматист Иванчук одержал первую победу на Гран-при FIDE в Пекине

Как сообщает официальный сайт турнира, украинский гроссмейстер, играя белыми, одержал победу над китайцем Ван Юэ. Соперник украинца сложил оружие на 41-м ходу.

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Для Иванчука это первая победа на турнире. Ранее он три раза сыграл вничью – с Ван Хао (Китай), Александром Грищуком (Россия) и Веселином Топаловым (Болгария) и потерпел поражение от Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан).

После пяти туров единоличное первенство сохранил россиянин Сергей Карякин, в активе которого 4 очка, вторым идет Грищук – 3,5 очка. У Иванчука – 2,5 балла.

Шестой тур состоится 10 июля. Иванчук будет играть черными против голландца Гири Аниша.

Соревнования завершатся 16 июля.