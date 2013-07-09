УЕФА назвал десять претендентов на звание лучшего футболиста Европы

Опубликованный на официальном сайте список был составлен по итогам голосования журналистов из стран, входящих в УЕФА. 6 августа будет оглашена тройка игроков, из которой будет выбран победитель. Обладатель приза станет известен 29 августа во время церемонии жеребьевки Лиги чемпионов.

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В десятку вошли четыре футболиста немецкой «Баварии» (Мюнхен) — Томас Мюллер, Франк Рибери, Арьен Роббен и Бастиан Швайнштайгер. Также в списке оказались Криштиану Роналду из испанского «Реала» (Мадрид), Лионель Месси из испанской «Барселоны», Златан Ибрагимович из французского ПСЖ (Париж), Гарет Бейл из английского «Тоттенхэма» (Лондон), Роберт Левандовски из немецкой «Борусии» (Дортмунд) и Робин ван Перси из английского «Манчестер Юнайтед».

Приз на звание лучшего игрока Европы был учрежден в 2011 году. Первым обладателем стал Лионель Месси, в 2012 году лучшим футболистом был признан одноклубник Месси Андрес Иньеста.