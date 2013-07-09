Украинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль Универсиады

Как сообщает официальный сайт соревнований, соревнования проходили в весовой категории до 66 кг.

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Японский дзюдоист Томофуми Такадзо выиграл золотую медаль, победив в финальном бою Чо Джун Хюна из Южной Кореи. Бронзовые медали в этой категории достались россиянину Якубу Шамилову и украинцу Харченко.

Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 1 золотая, 9 серебряных и 6 бронзовых наград – 16 медалей.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.