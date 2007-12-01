В Чемпионате Украины по футболу сменился лидер (таблица)
20:34, 01 декабря 2007Спорт
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Но у Шахтёра - игра в запасе
Победа "Днепра" в Донецке над Металлургом в 18-м туре Чемпионата позволила ему выйти на первое место в турнирной таблице:
Днепр
18
14
1
3
32-15
43
Шахтёр
17
13
2
2
36-12
41
Динамо
18
12
3
3
33-17
39
Металлист
18
12
3
3
29-16
39
Черноморец
18
8
3
7
19-19
27
Таврия
18
8
3
7
21-26
27
Кривбасс
17
6
3
8
22-23
21
Заря
17
6
2
9
14-22
20
Металлург (З)
17
5
5
7
15-18
20
Арсенал
18
5
4
9
25-25
19
ФК Харьков
17
4
5
8
12-18
17
Металлург (Д)
18
3
8
7
18-23
17
Ворскла
18
3
8
7
11-16
17
Карпаты
17
4
4
9
16-25
16
Нефтяник
18
3
5
10
9-22
14
Закарпатье
18
3
5
10
10-25
14
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