В Чемпионате Украины по футболу сменился лидер (таблица)

Но у Шахтёра - игра в запасе

Победа "Днепра" в Донецке над Металлургом в 18-м туре Чемпионата позволила ему выйти на первое место в турнирной таблице: Днепр 18 14 1 3 32-15 43 Шахтёр 17 13 2 2 36-12 41 Динамо 18 12 3 3 33-17 39 Металлист 18 12 3 3 29-16 39 Черноморец 18 8 3 7 19-19 27 Таврия 18 8 3 7 21-26 27 Кривбасс 17 6 3 8 22-23 21 Заря 17 6 2 9 14-22 20 Металлург (З) 17 5 5 7 15-18 20 Арсенал 18 5 4 9 25-25 19 ФК Харьков 17 4 5 8 12-18 17 Металлург (Д) 18 3 8 7 18-23 17 Ворскла 18 3 8 7 11-16 17 Карпаты 17 4 4 9 16-25 16 Нефтяник 18 3 5 10 9-22 14 Закарпатье 18 3 5 10 10-25 14

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