Результаты 15-го тура английской Премьер-лиги
20:02, 01 декабря 2007Спорт
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...одного из самых скромных по голам
Завершились очередные матчи 15-го тура английской Премьер-лиги
Челси - Вест Хэм 1:0 (Коул 75)
Блекберн - Ньюкасл 3:1 (Бентли 54, 67, Керимоглу 90 - Мартинс 46)
Портсмут - Эвертон 0:0
Уиган - Манчестер Сити 1:1 (Шарнер 24 - Джованни 1)
Сандерленд - Дерби 1:0 (Стоукс 90)
Ридинг - Миддлсбро 1:1 (Китсон 53 - Санли 83)
Астон Вилла - Арсенал 1:2 (Гарднер 13 - Фламини 23, Адебайор 35).
На завтра назначены матчи Ливерпуль - Болтон, Тоттенхэм - Бирмингем.
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