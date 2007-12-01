Результаты 15-го тура английской Премьер-лиги

...одного из самых скромных по голам

Завершились очередные матчи 15-го тура английской Премьер-лиги Челси - Вест Хэм 1:0 (Коул 75) Блекберн - Ньюкасл 3:1 (Бентли 54, 67, Керимоглу 90 - Мартинс 46) Портсмут - Эвертон 0:0 Уиган - Манчестер Сити 1:1 (Шарнер 24 - Джованни 1) Сандерленд - Дерби 1:0 (Стоукс 90) Ридинг - Миддлсбро 1:1 (Китсон 53 - Санли 83) Астон Вилла - Арсенал 1:2 (Гарднер 13 - Фламини 23, Адебайор 35). На завтра назначены матчи Ливерпуль - Болтон, Тоттенхэм - Бирмингем.

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