Поветкин перед боем с Кличко разорвал контракт со своим менеджером - СМИ

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин, который 5 октября проведет бой с Владимиром Кличко, уволил своего менеджера Владимира Хрюнова.

Как сообщает портал «Советский спорт», Поветкин перед вылетом на сборы в Киргизию прокомментировал ситуацию со своим бывшим менеджером Владимиром Хрюновым.

«Владимир больше не имеет ко мне никакого отношения, все переговоры я веду напрямую с Андреем Рябинским. Он будет обеспечивать подготовку и формировать тренерский штаб. Владимир слишком много говорил и мало делал, поэтому с ним давно пора было закончить сотрудничество. Сейчас нас ничего не связывает», - сказал Поветкин.

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Напомним, Хрюнов долгое время был менеджером Поветкина и промоутером другого известного российского боксера Дениса Лебедева, который также объявил о прекращении сотрудничества с Хрюновым «по личным основаниям». Об отказе от работы с Хрюновым Лебедев сообщил через несколько недель после поражения от Гильермо Джонса из Панамы. В этом бою Лебедев потерял титул чемпиона мира по версии WBA.

Как сообщал УНИАН, «регулярный» чемпион WBA Поветкин свой следующий поединок проведет с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко 5 октября в Москве.