Результаты 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

17:37, 01 декабря 2007
Спорт
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5 игроков Динамо пополнили свой список голов

Завершились три из четырех сегодняшних матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу:

Нефтяник-Укрнафта - Арсенал 1:0 (Сердюк 27)

Динамо - Черноморец 5:2 (Бангура 18 пен., Гиоане 35, Шацких 54, Гусев 61, Нинкович 90+1 - де ла Аса 6, 41)

Закарпатье - Металлист 0:1 (Ганцарчик 90)

Металлург - Днепр 0:3 (Назаренко 28 пен., Канкава 48, Лепа 87)

Напомним, что вчера Таврия выиграла у Ворсклы 1:0 (Любенович 45).

 

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