Результаты 18-го тура Чемпионата Украины по футболу

5 игроков Динамо пополнили свой список голов

Завершились три из четырех сегодняшних матчей 18-го тура Чемпионата Украины по футболу: Нефтяник-Укрнафта - Арсенал 1:0 (Сердюк 27) Динамо - Черноморец 5:2 (Бангура 18 пен., Гиоане 35, Шацких 54, Гусев 61, Нинкович 90+1 - де ла Аса 6, 41) Закарпатье - Металлист 0:1 (Ганцарчик 90) Металлург - Днепр 0:3 (Назаренко 28 пен., Канкава 48, Лепа 87) Напомним, что вчера Таврия выиграла у Ворсклы 1:0 (Любенович 45).

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