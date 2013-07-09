Украинцы завоевали еще два «серебра» на Универсиаде-2013

На XXVII Всемирных студенческих летних играх в Казани разыграны медали в спортивной ходьбе на дистанции 20 км, где сборная Украины завоевала две серебряные награды – в индивидуальном и командном первенстве.

Как сообщает официальный сайт соревнований, украинец Руслан Дмитренко финишировал на этой дистанции вторым, уступив только представителю России Андрею Кривову. Бронзовую медаль взял также россиянин Денис Стрелков.

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Что касается командного зачета, то украинские атлеты в целом показали результат 4 часа 08 минут 09 секунд, уступив только россиянам, но существенно опередив команду Канады (4:20.35).

Таким образом, на данный момент в копилке сборной Украины 15 наград – 1 золотая, 9 серебряных и 5 бронзовых. В общекомандном зачете украинцы идут на 10-м месте.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.