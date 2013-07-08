Игрок «Шахтера» Мхитарян перешел в немецкую «Боруссию»

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), донецкий «Шахтер» получит за 24-летнего футболиста 25 миллионов евро. Для проведения переговоров по приобретению армянского универсала визит в Донецк нанесли генеральный менеджер «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

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В стане дортмундцев Мхитаряну предстоит восполнить потерю Марио Гетце, ушедшего ранее в Баварию.

"Дортмундская «Боруссия» и Генрих Мхитарян достигли принципиального соглашения по финансовой стороне контракта, который рассчитан до 30 июня 2017 года. Прочие детали соглашения будут скоро улажены", - говорится в заявлении немецкого клуба.