Универсиада-2013: Украинские гимнасты завоевали серебро

На XXVII Всемирных летних студенческих играх в Казани прошли командные соревнования у мужчин по спортивной гимнастике, в которых сборная Украины заняла второе место.

Как сообщает официальный сайт Универсиады, украинская команда по итогам шести упражнений набрала 269,950 балла. Чемпионом стала сборная России - 273,150 баллов, на третьем месте команда Японии (269,700). По теме: Трое украинских боксеров вышли в полуфинал на Универсиаде-2013 Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 13 наград - 1 золотая, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей. Как сообщал УНИАН, Универсиада-2013 проходит с 6 по 17 июля в Казани.

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