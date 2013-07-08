Универсиада-2013: Украинские гимнасты завоевали серебро
20:31, 08 июля 2013Спорт
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На XXVII Всемирных летних студенческих играх в Казани прошли командные соревнования у мужчин по спортивной гимнастике, в которых сборная Украины заняла второе место.
Универсиада-2013 в Казани
Как сообщает официальный сайт Универсиады, украинская команда по итогам шести упражнений набрала 269,950 балла.
Чемпионом стала сборная России - 273,150 баллов, на третьем месте команда Японии (269,700).
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Таким образом, на данный момент на счету сборной Украины 13 наград - 1 золотая, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Как сообщал УНИАН, Универсиада-2013 проходит с 6 по 17 июля в Казани.
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