Давид Вилья ушел из «Барселоны»

Стоимость трансфера 31-летнего футболиста составила 5,1 миллиона евро. Также «Барселона» получит 50 процентов суммы, вырученной от возможной продажи игрока.

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Инициатором перехода выступил сам Вилья, который с начала 2013 года говорил о желании покинуть каталонский клуб из-за недостатка игровой практики. Среди претендентов на игрока СМИ называли английский «Арсенал» и «Тоттенхэм», а также итальянскую «Фиорентину».

Вилья перешел в «Барселону» из «Валенсии» в 2010 году за 42 миллиона евро. Вместе с каталонцами форвард дважды выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов в 2011 году.

Со сборной Испании Вилья выиграл чемпионат Европы 2008 года и мировое первенство 2010 года. Всего за национальную команду форвард провел 92 матча, забив 56 голов.