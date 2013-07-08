Украинские баскетболисты проиграли на Универсиаде в Казани

Как сообщает официальный сайт соревнований, мужскую украинскую команду разгромила сборная Германии – 58:78, а женская сборная играла с представительницами Тайбэя, уступив им 68:84.

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Остальные матчи с участием мужских команд завершились следующим образом: Финляндия - Бразилия - 65:75, Австралия - Швеция - 70:53, Мексика - Монголия - 108:54, США – Чехия - 96:38, Китай - Норвегия - 74:106, Румыния - Япония - 77:57, Корея - Оман - 126:77.

У женщин также состоялся один матч, в котором канадки без труда разобрались со сборной Японией - 76:48.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 6 по 17 июля.