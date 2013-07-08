Блохин говорит, что у Динамо слишком много футболистов

О таком заявил главный тренер "Динамо", подводя итоги Объединенного турнира с российскими командами, в котором киевляне уверенно победили, пишет sport-express.ru.

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По словам Блохина, "Динамо" еще далеко от хорошей игры, которую, однако, уже местами показывает. Главной причиной этого Блохин называет разную степень подготовки всех футболистов и очень короткий подготовительный период.

Еще одной проблемой главный тренер киевлян считает перегруженность команды игроками.

"Нам надо определяться с составом. В команде 25 человек. С таким количеством игроков я работать не умею. От некоторых будем отказываться, кого-то отдадим в аренду. У нас избыток футболистов, и некоторых вы в сезоне не увидите", - сказал Блохин.

Напомним, "Динамо" стало победителем "Объединенного турнира", победив 7 июля в Киеве московский "Спартак" со счетом 2:1.