Динамо обыграло Спартак

22:24, 07 июля 2013
Спорт
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Киевляне одержали победу в матче и турнире.

Динамо - Спартак

На столичном НСК «Олимпийский» завершился матч последнего тура Объединенного турнира по футболу, в котором киевское «Динамо» победило московский «Спартак» со счетом 2:1. Отличились: новичок "бело-голубых" Джермейн Ленс и Олег Гусев, а также спартаковец Хуан Инсаурральде.

Таким образом киевляне, не проиграв ни одной игры, одержали общую победу в товарищеском турнире.

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