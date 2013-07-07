Динамо обыграло Спартак

На столичном НСК «Олимпийский» завершился матч последнего тура Объединенного турнира по футболу, в котором киевское «Динамо» победило московский «Спартак» со счетом 2:1. Отличились: новичок "бело-голубых" Джермейн Ленс и Олег Гусев, а также спартаковец Хуан Инсаурральде.

Таким образом киевляне, не проиграв ни одной игры, одержали общую победу в товарищеском турнире.