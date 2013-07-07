Впервые за 75 лет Уимблдон выиграл британец

Энди Маррей выиграл Уимблдонский теннисный турнир и стал первым британцем, победившим в одиночном разряде соревнований за последние 75 лет.

Как передает РИА Новости, Маррей, посеянный на турнире под вторым номером, в финале третьего в сезоне турнира Большого Шлема одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась более трех часов.

Ранее британец завоевал титул в одиночном разряде Уимблдона более 75 лет назад: в 1936 году это удалось Фреду Перри.

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Для 26-летнего шотландца это 28-й трофей в карьере и второй на турнирах серии Большого Шлема: ранее он праздновал успех на US Open-2012. Также британец стал победителем Олимпиады, игры которой проходили на кортах Уимблдона.