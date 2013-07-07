Украинские гребцы завоевали золото и бронзу на Универсиаде

Как сообщает официальный сайт соревнований, представительницы женской команды Украины выиграли медали в двойке парной и одиночке.

Выступающая в одиночке, олимпийская чемпионка Лондона-2012 Наталья Довгодько стартовала очень мощно, уже на первой контрольной отметке дистанции – 500 метров – имея преимущество над соперницами в четыре секунды. В дальнейшем опытная спортсменка контролировала ситуацию в гонке и сумела сохранить минимальное преимущество над Житкой Антосовой из Чехии. Третей финишировала Эльза Гулбе из Латвии.

В свою очередь Анна Кравченко и Елена Буряк со старта гонки в двойке парной шли на третьем месте, ведя борьбу с экипажами России и Чехии. В итоге украинский экипаж завоевал медаль, при этом существенно отстав от победителей из Литвы и серебряных призеров из Беларуси.

Как сообщал УНИАН, Универсиада в Казани проходит с 7 по 17 июля.