Украинская легкоатлетка выиграла бронзу этапа «Бриллиантовой лиги» в Париже

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, Саладуха была третьей в тройном прыжке с результатом 14,55 м.

Победила колумбийка Катерина Ибаргуен (14,69), второе место - у Анны Князевой-Миненко, еще недавно представлявшей Украину, а ныне - гражданки Израиля (14,58).

Еще одна украинка Руслана Цыхоцкая после трех неудачно выполненных попыток прекратила борьбу на соревнованиях.

В беге на 100 м Мария Ремень финишировала восьмой с результатом 11,29 секунды. Первой была Шелли-Энн Фрэзер-Прайс из Ямайки - 10,92 секунды, опередив нигерийку Блессинг Окагбаре (10,93) и Муриэль Ауире из Кот-д’Ивуара (11,01).

В прыжках в высоту Елена Холоша заняла последнее 9-е место, преодолев высоту в 1,80 м. Последующие три попытки украинки на высоте 1,85 м оказались неудачными. Победила олимпийская чемпионка, действующая чемпионка мира россиянка Анна Чичерова (2,01). Второй результат - у американки Бриджет Баррет (1,98), третий - хорватки Бланки Власич (1,98).

Отметим, что на этапе в Париже было установлено четыре лучших результата мирового сезона. Их авторами стали ямаец Усэйн Болт в беге на 200 м - 19,73 секунды, Кирани Джеймс из Гренады на 400 м - 43,96 секунды, кениец Эзекиль Кембой на 3 тыс. м с препятствиями - 7.59,03 и эфиопка Тирунеш Дибаба на 5 тыс. м - 14.23,68.