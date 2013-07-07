BBC пришлось извиниться за комментатора, обозвавшего чемпионку Уимблдона

Комментатор Джон Инвердейл высказался относительно внешности спортсменки, в то время как она готовилась к началу финального матча Уимблдонского турнира против Сабин Лисицки.

"Мне, вот, интересно, говорил ли ей ее отец, когда ей было 12, 13, может, 14 лет: "Послушай, красоткой тебе не суждено стать, – заявил Инвердейл в радиоэфире. – Ты никогда не будешь кем-то вроде Шараповой, 5 футов 11 дюймов, с длинными ногами, так что надо это как-то компенсировать".

Отец 28-летней француженки, ставшей победительницей Уимблдона, до прошлого года также был ее бессменным тренером.

Комментарий Инвердейла разозлил многих слушателей.

"Мы согласны с тем, что это замечание было бестактным и просим прощения", – заявил представитель ВВС.

ВВС Украина