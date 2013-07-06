Уимблдон-2013 выиграла француженка

Как сообщает РИА Новости, в решающем матче 28-летняя Бартоли, получившая от организаторов 15-й номер посева, в двух партиях со счетом 6:1, 6:4 одержала победу над немкой Сабиной Лисицки (23-й номер посева). Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

По теме: Стаховский победил легенду мирового тенниса Федерера на Уимблдон-2013

Француженка по ходу поединка вела в счете 6:1, 5:1, имела три матчбола, но немка нашла в себе силы переломить ход игры и сделала счет 4:5. Но в решающий момент Бартоли на своей подаче сыграла предельно собранно и аккуратно, что и принесло ей победу в матче и во всем турнире.

Это была пятая встреча теннисисток, после нее счет стал 3-2 в пользу Лисицки. Оппонентки до этого дважды играли друг против друга на Уимблдоне, в 2008 году сильнее была Бартоли, в 2011 - Лисицки.

Для Бартоли эта победа стала первой на турнирах серии Большого Шлема в карьере, ранее лучшим достижением француженки был выход в финал Уимблдона-2007.