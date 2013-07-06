Универсиада-2013: Украинский боксер Беринчик вышел в четвертьфинал

Как сообщает официальный сайт соревнований, бой проходил с явным преимуществом украинца, но нокаутировать соперника он не смог, ограничившись победой по очкам.

Другие поединки завершились со следующими результатами: Раджаб Бутаев (Россия) – Гайбатула Гаджиалиев (Азербайджан) – 2:1, Денис Юшкевич (Белоруссия) - Артур Кираян (Армения) – 0:3, Фаррух Каримов (Таджикистан) - Азиз Бебитов (Туркменистан) – 0:3, Энхцориг Зоригтбаатар (Монголия) - Арутр Ахметов (Латвия) – 3:0, Дмитрий Галагот (Молдавия) - Нурлан Кобашев (Киргизстан) – 2:1, Айдар Амирзаков (Казахстан) - Эслам Мохамед (Египет) – 2:1, Кевин Ривас (Мексика) - Санжарбек Рахманов (Узбекистан) – 0:3.

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Таким образом, в четвертьфинале Универсиады пройдут следующие бои: Кираян - Бебитов, Зоригтбаатар - Галагот, Амирзаков - Беринчик, Рахманов - Бутаев.

А в категории до 69 кг. француз Сулейман Сиссоко и представитель Таджикистана Назири Пираки пробились в четвертьфинал, победив своих соперников нокаутом. Сиссоко оказался сильнее пакистанца Гулама Хайдера, а Пираки одолел литовца Рикардаса Кунцайтиса (Литва).

В остальных встречах победители определились по очкам: Хуршидбек Норматов (Узбекистан) - Яссир Мендес Рохас (Мексика) - 3-0, Василий Белоус (Молдавия) - Тувшинбат Бьямба (Монголия) - 0-3, Сердар Худайбердыев (Туркмения) - Онур Сипал (Турция) - 0-3, Абуд-саид Масюмов (Киргирзстан) - Дарио Морелло (Италия) - 0-3, Бахытжан Кожабеков (Казахстан) - Андрей Замковой (Россия) - 1-2, Евгений Ромашкевич (Белоруссия) - Ли Донюн (Корея) - 3-0

В четвертьфинале состоятся следующие поединки: Сиссоко - Норматов, Пираки - Бьямба, Сипал - Морелло, Замковой - Ромашкевич.

Все бои ¼ финала Универсиады пройдут в понедельник, 8 июля.

Как сообщал УНИАН, Универсиада-2013 в Казани проходит с 6 по 17 июля. Первые комплекты наград соревнований будут разыграны 7 июля.