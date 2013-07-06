Универсиада-2013: Украинские гребцы завоевали две путевки в финал

Как сообщает официальный сайт соревнований, в женской одиночке путевки в финал завоевали Житка Антосова (Чехия), Моника Дукарска (Ирландия), Эльза Гульбе (Латвия) и чемпионка Олимпийских игр 2012 года Наталья Довгодько (Украина).

В дисциплине четверка без рулевого среди женских команд лучшие результаты показали ЮАР, Бельгия, Россия и Украина. В свою очередь, Франция, Нидерланды, Италия, Чехия и Польша будут претендовать только на утешительные места.

Мужские сборные России и Германии в дисциплине четверка без рулевого заняли первые места в своих заплывах и отобрались тем самым в финал соревнований. В утешительном раунде выступят команды Чили, Италии, Литвы, ЮАР и Украины.

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В женской парной двойке легкого веса в финальные заплывы квалифицировались спортсменки Бельгии, России, Германии и Чехии. В свою очередь, Украина, Франция, Южная Корея, Япония, Мексика и Норвегия выступят в утешительном раунде.

Заплывы среди мужских четверок без рулевого легкого веса выиграли команды Франции, Японии, Германии и Польши, которые завтра поборются за медали соревнований. Утешительные заплывы проведут сборные Италии, России, Пакистана, ЮАР, Венгрии и Бельгии.