Универсиада-2013: очередной шаг к признанию

Главные спортивные соревнования для студентов всего мира, традиционно, являются успешными для украинцев, постоянно входящих в десятку сильнейших в командном зачете. Зачастую, это соревнование становится путевкой в жизнь для молодых никому неизвестных спортсменов.

Летние Универсиады проводятся с 1959 года - раз в два года. Первая из них была организована Итальянской ассоциацией университетского спорта и состоялась в Турине. Серьезней всего тогда к новоявленным соревнованиям отнеслись сами хозяева, занявшие первое общекомандное место (18 золотых наград). Но, не могли ударить лицом в грязь и советские атлеты, на долю которых пришлись 11 медалей наивысшего достоинства и второе место в общем зачете.

Что же касается команды Украины, то она дебютировала на студенческих Играх ровно 20 лет назад, в 1993 году, в американском Баффало. Команда, насчитывавшая 92 атлета, сумела занять четвертое место в общем зачете, завоевав 11 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград - 26 медалей. Вне конкуренции в том году были американцы, которые у себя дома расстарались и завоевали 31 золотую медаль, а главные их оппоненты китайцы навыигрывали вполовину меньше - 17. Наконец, сборной Канады украинцы проиграли только по меньшему количеству серебра и бронзы.

Дебют можно признать более чем успешным. Ведь это был как раз пик кризиса после развала Союза, когда рушилось все, в том числе и спорт. Закрывались базы для профессиональных атлетов, тренеры, в том числе и из ДЮСШ, массово уезжали за границу, где были востребованы куда больше и на куда лучших условиях, в конце концов, рушилась сама система. И тут - такой выстрел. Конечно, остановить развал этот успех не помог и близко, но было очевидно, что у Украины есть отличное поколение спортсменов, воспитанных на закате советского спорта и готовых к международным свершениям. Последующие годы, на которые пришлись первые в истории независимой Украины Олимпиады в Атланте-96 и Сиднее-2000 подтвердили это сполна. А на Универсиадах Украина чередовала свои более успешные выступления с менее выдающимися. Но никогда не опускалась ниже десятки сильнейших.

В 1995-м в японской Фукуоке украинцы завоевали 4 золотые, 5 серебряных и 6 бронзовых наград, заняв девятое общекомандное место. А уже спустя два года, в 1997-м, в итальянском Палермо пришел самый крупный успех за всю историю выступлений – второе общекомандное место: 17 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.

Еще спустя два года Украина откатилась на 8-е место в общекомандном зачете, в 2001-м заняла 5-е место, в 2003-м - четвертое, в 2005-м - четвертое, в 2007-м - третье, в 2009-м - шестое и в 2011-м - седьмое.

Из всех этих турниров по-настоящему успешным для сборной Украины стала Универсиада-2007. В Бангкоке (Таиланд) команда завоевала 28 золотых наград, столько же, сколько и занявшая второе место сборная России. Россиянам команда уступила только по меньшему числу серебра и бронзы, а сборная Китая выиграла всего на четыре золотые награды больше, чем Россия или Украина. Учитывая что программа Универсиады, как и летних Олимпийских игр "резиновая" - постоянно пополняется за счет новых видов спорта, то преимущество китайцев можно назвать минимальным. Тем более, у них есть "свои" виды, такие как прыжки в воду, где четыре медали можно было легко "добрать" в любой момент.

У успеха украинских атлетов, как водится, есть две стороны. Любая победа всегда приятна. К тому же Универсиада, в дни ее проведения, неизменно становится главной темой всех ключевых СМИ, даже имеющих весьма отдаленное отношение к спорту. В общем, эффект от этих соревнований практически равнозначен эффекту от Олимпиады или футбольных Евро и чемпионата мира. Тем не менее, далеко не во всех странах чиновники от спорта относятся к этому событию также ревностно как в Украине. Также стоит учитывать и личностный фактор. Далеко не во всех видах спорта тренера стараются выставить оптимальный состав участников, стараясь, во что бы то ни стало победить. Отношение Украины к Универсиаде максимально серьезное. Здесь, пользуясь отсутствием интереса у конкурентов, можно выигрывать медали в видах спорта, которые далеки от того чтобы называть их своими, традиционными. А медали - возможность для руководства отчитаться наверху, а для спортсменов - получить дополнительную стипендию. В итоге, на Универсиаду едут практически все сильнейшие атлеты страны (если не превысили возрастной ценз, установленный организаторами - 27 лет), которые где-то учатся. Гимнасты, легкоатлеты, борцы, фехтовальщики...

Случаются и настоящие сенсации. В 1999 году (на зимней Универсиаде) украинцы праздновали победу в хоккейном турнире, обыграв в финале канадцев. А в 2005-м, уже на летних состязаниях, баскетболисты вышли в финал турнира, лишь в решающем матче уступив сборной США. Говорить о том, что хоккей или баскетбол являются теми видами, в которых мы ходим в записных фаворитах и регулярно рассчитываем на медали, не приходится. Если баскетбол еще хоть как-то развивается все годы независимости Украины, в основном, благодаря поддержке отдельных меценатов, то хоккей, особенно в конце 90-х вообще находился на грани исчезновения в Украине. Но Универсиада на то и существует, чтобы дарить мега-сенсации в рамках отдельно взятого вида спорта.

Если проследить историю успехов разных команд на Универсиадах, то можно отметить, что помимо традиционно амбициозных России и Китая, к этим играм серьезно относятся и в США. Но это уже совсем другая история. Американцы развивают студенческий спорт более 100 лет, с очень далекого февраля 1906 года, когда была основана Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA). В нее входят 1281 различная организация, организующие спортивные соревнования в колледжах и университетах по всей территории США и Канады. И проводит эта ассоциация соревнования, ни много, ни мало, по 23 видам спорта. Разумеется, пересечения с профессиональным спортом нет никакого. Тут свои отдельные турниры. Они являются лишь трамплином для молодых и талантливых атлетов, например, в баскетбольную NBA или хоккейную NHL. Естественно, в NCAA могут без труда составить сборную команду из своих лучших атлетов по любому виду спорту и это будет действительно студенческая команда. Впрочем, для ассоциации это далеко не самое главное. Как и во всех остальных сферах жизни Америки, здесь преобладает бизнес. И тут любопытно будет отметить, что финальная часть баскетбольного чемпионата NCAA, иначе именуемая как "Мартовское безумие", является одним из самых дорогих телевизионных продуктов в спортивном мире, наряду с теми же Олимпиадами, чемпионатами мира по футболу или Супербоулом (финалом чемпионата NFL по американскому футболу). Впрочем, "Мартовское безумие" одновременно, и одно из самых доступных. К примеру, в Украине матчи лучших студенческих команд можно смотреть на спутниковом канале Viasat sport.

На базе NCAA помимо американцев формирует свои команды по разным видам спорта и сборная Канады, также регулярно показывающая хорошие результаты на Универсиадах. Этой четверкой стран (Россия - Китай - Канада - США) число фаворитов и ограничивается. Остальные команды выстреливают от случая к случаю. Закономерность можно проследить только в том, что команда страны-организатора, традиционно, перед своими болельщиками выступает на высоком уровне. Стремится к тому, чобы регулярно быть в числе лидеров и сборная Украины.

На Универсиаде-2013 отечественные болельщики традиционно смогут рассчитывать на успехи в индивидуальных видах спорта. В Казань отправились многие из тех, кого уже считают фаворитами на самых крупных соревнованиях, включая чемпионаты мира и Олимпиады. Так, в боксерском турнире будут участвовать Денис Беринчик и Александр Гвоздик. На гимнастическом помосте зрители увидят Олега Верняева, а на ковре для соревнований по художественной гимнастике - Анну Ризатдинову и Алину Максименко. В легкой атлетике страну будут представлять Олеся Повх и Мария Ремень, которая буквально накануне выиграла в своей дисциплине (бег на 200 метров) на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарской Лозанне, в фехтовании - уже несколько лет находящиеся на вершинах мирового рейтинга олимпийские чемпионки Ольга Харлан и Галина Пундик, наконец, в шахматах - чемпионка мира Мария Музычук. Кстати, весьма любопытно, что шахматы входят в программу Универсиады, хотя не входят в перечень олимпийских видов. Да и споры о том, считать шахматы интеллектуальным занятием или видом спорта не утихают до сих пор.

Возвращаясь к составу сборной Украины отметим, что разумеется, это далеко не весь список потенциальных медалистов. Многие фамилии не о чем не скажут даже тем болельщикам, кто внимательно следит за спортивной жизнью. Все-таки процент "настоящих студентов", не засвеченных на крупнейших соревнованиях как в Украине, так и в мире, достаточно велик. А значит соревнования в Казани, как всегда, откроют новые имена.

Отдельно, стоит сказать и об игровых видах спорта. В отличии от Олимпиад, на Универсиаде украинцы широко представлены и здесь - в футболе, волейболе, баскетболе... Реально же рассчитывать на медали приходится только в женском баскетболе. Здесь нашу команду поведет за собой харизматичный лидер, лучший молодой игрок Европы 2012 года по официальной версии (Европейского отделения Международной федерации баскетбольных ассоциаций, FIBA-Europe) Алина Ягупова. А ее партнерами на площадке, в большинстве своем, будут те игроки, которые месяц назад защищали честь Украины на взрослом чемпионате Европы. Разумеется, пройдя школу Евробаскета, сильнейших игроков континента, сражаться на Универсиаде будет куда легче.

...Первые медали Универсиады в Казани будут разыграны уже в воскресенье, 7 июля, а последние - в день закрытия - 17 июля. И эти 11 дней не раз дадут повод порадоваться украинским болельщикам. Вот только неясно, сколько поводов будет "настоящих", где герои действительно только начинают свой путь в большом спорте.

Кирилл Стадниченко