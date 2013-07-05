Украинцы проиграли в первом раунде чемпионата мира по пляжному волейболу

Как сообщает официальный сайт соревнований, Сергей Попов и Валерий Самодай, успешно прошедшие групповую стадию соревнований, сегодня играли против бразильского дуэта Рикардо и Альваро Фильо, входящего в десятку лучших пар мира.

Разница в классе между украинцами и бразильцами была заметна уже в первой партии, которыю южноамериканцы выиграли со счетом 21:9. Во втором сете бразильцы немного ослабили давление, итоговый счет - 21:18.

Таким образом, украинские волейболисты уже на старте плей-офф лишились шансов на медали, но попали в число 32-х лучших пар мира.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по пляжному волейболу проходит в Польше с 1 по 7 июля.