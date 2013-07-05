Украинские футболисты сыграли вничью в первом матче Универсиады

В рамках футбольного турнира сборная Украины сыграла вничью с командой Уругвая - 2:2.

Как сообщает официальный сайт Универсиады, счет на 15-й минуте открыли латиноамериканцы. Гол забил Пиротто.

Украинцы еще до конца первого тайма сумели не только сравнять результат, но и выйти вперед благодаря голам Игоря Курило и Сергея Кравченко.

Во втором тайме на поле шла равная игра. Однако удержать победу "желто-синие" не смогли. За минуту до финального свистка гол забил уругваец Давила - 2:2.

Футбольный турнир Универсиады продлится до 16 июля.

Церемония открытия - официальный старт соревнований - состоится 6 июля. Первые медали в различных видах спорта будут разыграны на следующий день, 7 июля. Универсиада продлится до 17 июля.