Журналисты вычислили обладателя ”Золотого мяча” - 2007

В пятницу 30 ноября итальянские СМИ сообщили, что лучшим футболистом 2007 года по версии France Football будет признан бразилец Кака. Атакующий полузащитник "Милана" должен получить "Золотой мяч" по итогам опроса журналистов, в ближайшее воскресенье, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Итальянским репортерам стало известно, что представители France Football уже связались с Кака и попросили его подготовиться к церемонии награждения. В France Football эту информацию официально не подтвердили, отметив лишь, что бразилец попал в первую десятку по итогам опроса.

В 2007 году Кака помог "Милану" выиграть Лигу чемпионов. Бразилец стал лучшим бомбардиром турнира, забив десять мячей. В финальном матче с "Ливерпулем" (2:1) Кака организовал победный гол "Милана", ассистировав Филиппо Индзаги. В итоге полузащитник был признан лучшим игроком Лиги чемпионов - 2006/07.

Главный конкурент Кака в борьбе за "Золотой мяч" - португальский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Кроме того, на попадание в первую тройку претендуют аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и ивуариец Дидье Дрогба ("Челси"). В десятку лучших вошли также Сеск Фабрегас, Златан Ибрагимович, Андреа Пирло, Робиньо, Франческо Тотти и Руд ван Нистелрой.

До 2007 года обладателя "Золотого мяча" определяли только европейские журналисты, которые могли голосовать за игроков, выступающих в европейских клубах. На этот раз число голосующих увеличилось почти в два раза, и на почетный трофей могли претендовать футболисты всех команд мира.

Официально имя обладателя "Золотого мяча" - 2007 станет известно в воскресенье 2 декабря.

В прошлом году имя победителя - Фабио Каннаваро - стало известно журналистам за 10 дней до награждения. Репортеры France Football традиционно проводят фотосессию с очередным обладателем приза заранее, поэтому имя победителя опроса становится известно СМИ. В последние годы сообщения о будущих лауреатах всегда оказывались правдивыми.