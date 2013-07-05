Прыгун в высоту Бондаренко побил почти 30-летний рекорд Украины

Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, Бондаренко стал вторым спортсменом в истории Украины, который преодолел высоту 2,40 м, именно таким был предыдущий рекорд Рудольфа Поварницина, установленный в 1985 году.

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4 июля Бондаренко преодолел 2,41 м, после чего штурмовал мировой рекорд. И хоть 2,46 м на этот раз взять не удалось, но попытки были очень близкими к успеху. Однако это не повлияло на итоговый результат - третья победа на этапе "Бриллиантовой лиги" в сезоне.

Победу на этом этапе также завоевала Мария Ремень в беге на 200 метров. Украинка оставила позади американок и финишировала с лучшим для себя результатом сезона – 22,61 с. Христина Стуй была седьмой (23,03 с).

В секторе для метания копья Роман Авраменко с результатом 80,41 м стал четвертым. Во второй раз после сложной травмы на старт вышел Александр Пятница. Серебряный призер Олимпийских игр только возвращается к соревнованиям. В качестве задачи он для себя поставил результат уровня 74-75 метров и справился с ней – 74,54 м. Выиграл соревнование Ким Амб из Швеции (82,65 м).