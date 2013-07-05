В России приняли закон о борьбе с договорными матчами

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, документ поддержали большинство парламентариев.

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Законом вводятся следующие санкции: за подкуп в спортивных соревнованиях предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (от 10 до 16 тыс. долларов) или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет.

Также за данное преступление можно получить наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Кроме того, суд сможет выносить наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 50 тыс. рублей (1,6 тыс. долларов) или в размере дохода осужденного за период до 3 месяцев или без такового.

В случае, если преступление было совершено организованной группой, на ее участников будет накладываться штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей (от 16 до 30 тыс. долларов) или в размере зарплаты осужденного за период от 2 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо тюремных сроков до 7 лет.

Вводится обязательство для участников азартных игр, делающих ставки в букмекерских конторах или тотализаторах, передавать данные учета в налоговые органы. Выплаты по ним будут производиться лишь после предоставления участником документа, который удостоверяет личность.

Устанавливается запрет на участие спортсменов, тренеров, судей, руководителей команд и других участников официальных спортивных соревнований в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах. За нарушение этого запрета спортивные федерации также должны будут применять спортивные санкции.

Как заявил член комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Василий Шестаков, самой серьезной мерой, содержащейся в законопроекте, является штраф для спортсменов в размере их годового дохода.

«Штраф может накладываться на период от 1 до 3 лет. Эта привязка к зарплате особенно важна, учитывая многомиллионные гонорары некоторых игроков», - отметил он.

Законопроект был внесен Президентом РФ Владимиром Путиным.