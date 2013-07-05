Александр Емельяненко вызывает на бой Владимира Кличко

Для того, чтобы победить украинского боксера-супертяжеловеса Владимира Кличко, россиянину Александру Поветкину необходимо слушаться тренеров и набрать хорошую физическую форму.

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Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИТАР-ТАСС выразил российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко.

"Думаю, что у Саши есть шансы в бою против Кличко, - сказал Емельяненко. - Нужно не жалеть себя в тренировках, слушать тренеров, выложить на ринге все силы. И Кличко, конечно, нужно тщательно изучить. А потом выйти - и побить его. Я не считаю, что Кличко невозможно победить по очкам. Важно находиться в хорошей физической форме - у Кличко были бои, когда он уставал уже в пятом раунде".

Емельяненко считает, что он сумел бы победить Кличко. "Мне было бы очень интересно побоксировать с ним. И я бы его побил, - сказал боец. - Именно по правилам бокса. А в ММА против меня у него шансов бы вообще не было. Впрочем, если бы вы у него спросили, хочет ли он попробовать свои силы в смешанных единоборствах, он бы вас и слушать не стал. Пропустил бы мимо ушей".