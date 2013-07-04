На восьмом этапе Бриллиантовой лиги выступят пять украинских легкоатлетов
18:53, 04 июля 2013Спорт
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На восьмом этапе легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" выступят пятеро украинцев.
Богдан Бондаренко будет прыгать в высоту / Фото : novostiua.net
Сегодня в Лозанне (Швейцария) состоится восьмой этап легкоатлетической коммерческой серии "Бриллиантовая лига", к участию в котором заявлены пятеро украинских спортсменов.
Как сообщили УНИАН в Федерации легкой атлетики Украины, Богдан Бондаренко будет соревноваться в секторе для прыжков в высоту, Мария Ремень и Кристина Стуй будут соревноваться в беге на 200 м, а в секторе для метания копья будут выступать Александр Пятница и Роман Авраменко.
Наиболее успешно из украинских атлетов на данный момент выступает в серии Бондаренко. Прыгун в высоту выиграл два этапа соревнований и один раз завершив змагання на другому місці.
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