Украинские футбольные арбитры будут работать на Евро-2013

Евро-2013 пройдет в Швеции с 10 по 28 июля 2013 года.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в рамках подготовки к турниру арбитры посетили семинар в Нени (Швейцария), где было проведено тестирование по физподготовке. Также арбитрам были даны последние технические инструкции для целостной интерпретации Правил игры.

Уже 6 июля украинки отправятся в Швецию, где их ожидает контрольная проверка по физподготовке и подготовительные лекции под руководством представителей Комитета арбитров УЕФА.

Напомним, что арбитр первой категории УЕФА украинец Сергей Бойко недавно работал на финальной части молодежного Евро-2013, матчи которого проходили на полях Израиля с 5 по 18 июня.