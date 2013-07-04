Украинские футбольные арбитры будут работать на Евро-2013
17:23, 04 июля 2013Спорт
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Арбитр ФИФА Екатерина Монзуль и ассистент арбитра ФИФА Наталия Рачинская приглашены для участия в финальной части женского чемпионата Европы.
Екатерина Монзуль и Наталья Рачинская будут судить Евро-2013 / Фото: ФФУ
Евро-2013 пройдет в Швеции с 10 по 28 июля 2013 года.
Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, в рамках подготовки к турниру арбитры посетили семинар в Нени (Швейцария), где было проведено тестирование по физподготовке. Также арбитрам были даны последние технические инструкции для целостной интерпретации Правил игры.
Уже 6 июля украинки отправятся в Швецию, где их ожидает контрольная проверка по физподготовке и подготовительные лекции под руководством представителей Комитета арбитров УЕФА.
Напомним, что арбитр первой категории УЕФА украинец Сергей Бойко недавно работал на финальной части молодежного Евро-2013, матчи которого проходили на полях Израиля с 5 по 18 июня.
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