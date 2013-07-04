Регламент матча за Суперкубок Украины по футболу решили не менять

Руководство украинской футбольной Премьер-лиги не намерено упразднять матч за Суперкубок Украины или же менять регламент соревнований, если одна команда в Украине выигрывает золотой дубль.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на презентации Суперкубка-2013 заявил гендиректор Премьер-лиги Петр Иванов.

Иванов отметил: "До старта чемпионата ни одна из команд не обращалась к руководству Премьер-лиги с пожеланием изменить регламент турнира. Подобный вопрос даже не рассматривался".

В регламенте соревнований прописано, что матч за Суперкубок Украины проводится между чемпионом Украины и обладателем Кубка страны. Тем не менее, второй год подряд матч за Суперкубок повторяет финал Кубка Украины, что значительно уменьшает интерес к нему. Но рассматривать предложения об отмене матча, который предшествует старту чемпионата, или же в соперники победителю чемпионата Украины предложить команду, которая заняла второе место по итогам сезона в УПЛ, организаторы матча не намерены.

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок, который официально откроет сезон 2013/14 в Украине, состоится 10 июля в Одессе. В борьбе за трофей сойдутся местный "Черноморец" (финалист Кубка Украины сезона 2012/13) и чемпион страны донецкий "Шахтер". Начало игры в 21.00.