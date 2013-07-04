Один из лучших игроков стал тренером Манчестер Юнайтед

Официальный сайт английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" сообщает, что Райан Гиггз будет играющим тренером команды в следующем сезоне.

Сразу же после назначения Гиггз заявил: "Для меня большая привилегия получить такое назначение. Я надеюсь, что смогу помочь команде своим опытом. Ни для кого не является секретом то, что я прохожу тренерские курcы. Этот опыт, безусловно, поможет мне в будущем".

Гиггз должен получить тренерскую лицензию УЕФА следующим летом.

В марте игрок, выступающий на позиции полузащитника, продлил с «Юнайтед» контракт до конца сезона-2013/14. На момент окончания соглашения Гиггзу исполнится 40 лет.

Всю карьеру полузащитник провел в составе "Манчестер Юнайтед", в основном составе которого дебютировал в 1990 году. Вместе с командой, являющейся одной из лучших в Европе, Гиггз 13 раз становился чемпионом Англии, четыре раза выигрывал национальный кубок и два раза побеждал в самом престижном клубном турнире Европы - Лиге чемпионов УЕФА.

Все эти титулы он вместе с командой выиграл под руководством тренера Алекса Фергюссона, который проработал в команде 26 лет и по окончании сезона ушел в отставку.

Гиггз будет помогать партнерам на поле и новому тренеру Дэвиду Мойесу на тренерской скамье.