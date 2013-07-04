«Будівельник» сыграет в Евролиге с двумя участниками «Финала четырех»

Киевский "Будівельник" попал в одну группу с ЦСКА (Москва) и "Барселоной", участвовавшими в "Финале четырех" предыдущего турнира.

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Как сообщает официальный сайт Евролиги, первый в истории самого престижного баскетбольного еврокубка участник от Украины попал в Группу А.

Кроме "Барселоны" и ЦСКА соперниками киевлян будут турецкий "Фенербахче", сербский "Партизан" и французский "Нантерр".

В Группе В представлены испанский "Реал", турецкий "Эфес", литовский "Жальгирис", немецкий "Бамберг", итальянский "Милан" и французский "Страсбург", в Группе С - гречский "Олимпиакос", итальянский "Монтепаски", испанская "Уникаха", турецкий "Галатасарай", польский "Стелмет" и немецкая "Бавария", в Группе D - греческий "Панатинаикос", израильский "Маккаби", испанская "Каха Лабораль", российский "Локомотив-Кубань", сербская "Црвена Звезда" и победитель квалификации.

24-й участник Евролиги определится с помощью квалификационного турнира, в котором примут участие восемь команд.

Регулярный сезон Евролиги 2013/14 начнется 17 октября.

Источник: http://www.euroleague.net/news/i/114600/180