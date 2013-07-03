Динамо - Зенит: киевляне на последних минутах ушли от поражения

На столичном НСК «Олимпийский» завершился матч третьего тура Объединенного турнира по футболу, в котором киевское «Динамо» принимало российский «Зенит» из Санкт-Петербурга и сыграло вничью – 3:3.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в игре на «Олимпийском» сошлись третья команда Украины по итогам прошедшего сезона и вторая – России.

Игра получилась достаточно открытой и богатой на голевые моменты. Команды действовали на высоких скоростях но, что характерно для межсезонья, допускали много брака в завершающей стадии атак.

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В первые минуты лучше выглядели игроки «Динамо», сразу же показавшие кто на поле хозяин. Украинская команда контролировала ход матча, много комбинировала, в то время как соперники явно не поспевали за атакующими действиями динамовцев, раз за разом допуская опаснейшие моменты у своих ворот. Один из таких, на 8-й минуте завершился голом Дениса Гармаша. Андрей Ярмоленко забросил мяч в штрафную, где Гармаш избежал офсайда. Он принял мяч и, выйдя один на один с голкипером, отправил мяч в пустой угол ворот – 1:0.

В дальнейшем киевляне продолжали атаковать, но либо мяч летел мимо ворот, либо надежно действовал резервный вратарь петербуржцев Юрий Лодыгин, который надежно заменил Вячеслава Малофеева.

Ближе к концу первого тайма игра выровнялась, а на 40-й минуте гости и вовсе сумели сравнять счет. На 40-й минуте Андрей Аршавин отдал отличный пас португальскому легионеру Данни, который отпасовал Константину Зырянову. Обыграв двух защитников «Динамо» Зырянов вернул мяч Дании, который ударил по воротам – мяч от штанги влетел в ворота Максима Коваля, 1:1. После этого «Зенит» имел даже возможность выйти вперед, но счет до конца тайма не изменился.

Во втором тайме на поле в составе киевлян вышли Евгений Хачериди, Нико Кранчар, Лукман Аруна и Огнен Вукоевич. А спустя десять минут после начала второго тайма на поле вышел новичок «Динамо» Джермейн Ленс. Впрочем, существенно на ход игры изменения в составе не повлияли. На поле шла приблизительно равная игра, с моментами у обеих команд. Вместе с тем, во втором тайме зрители увидели намного больше голов и открытой динамичной игры.

Киевляне сумели вновь выти вперед на 58-й минуте. Дуду воспользовался нерасторопностью защитников «Зенита» и ударом с центра штрафной площади забил красивый гол – 2:1. Но уже спустя 16 минут гости сравняли счет. Комбинацию, начатую Лукой Джорджевичем, отличным ударом в дальний угол ворот завершил Александр Кержаков – 2:2. А на 84-й минуте Джорджевич уже сам забил гол в ворота киевлян, воспользовавшись грубейшей ошибкой защитников – 2:3.

Киевляне сумели спастись от поражения на 90-й минуте, когда подачу со штрафного точным ударом замкнул Роман Безус – 3:3.

Таким образом, после трех туров Объединенного турнира на счету «Динамо» 7 очков, у «Спартака» и «Шахтера» - по 4, у «Зенита» - 1.

Как сообщал УНИАН, Объединенный турнир по футболу с участием четырех команд Украины и России проходит с 27 июня по 7 июля.