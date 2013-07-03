Луческу: Шахтер провел одну из худших игр

Победа московского клуба (2:0), который играл хорошо и агрессивно, стала заслуженной, - цитирует РИА Новости тренера "Шахтера".

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"Спартак"однозначно заслужил эту победу. Это одна из наших худших игр за последние годы, не знаю за сколько лет. Надеюсь, что с "Зенитом"мы сыграем совсем по-другому, на носу уже чемпионат, и так играть нельзя. "Спартак"сыграл против нас очень хорошо и агрессивно. Мы же, к сожалению, совсем мало двигались и мало жертвовали собой, что нетипично для нашей команды", - сказал Луческу журналистам на пресс-конференции.

"Мы создали не больше одного момента, что само по себе редкий случай с нашей командой. Мы получили хороший урок перед началом чемпионата, мы должны проанализировать все и сделать выводы", - добавил наставник горняков.