Ни одна женская украинская команда не будет играть в баскетбольных еврокубках

Европейское отделение Международной федерации баскетбольных ассоциаций (FIBA-Europe) огласило список женских команд-участниц еврокубков нового сезона 2013/14, в котором отсутствуют клубы Украины.

Как сообщается в релизе организации, в Евролиге будут участвовать 20 команд, а в Еврокубке - 28.

Наибольшее представительство в обоих турнирах, у занимающих первое и второе места в рейтинге России и Турции. Обе страны выставляют по три клуба в Евролиге и пять - в Еврокубке.

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Напомним, что в сезоне 2012/13 сильнейшей клубной командой континента (победителем Евролиги) стала российская УГМК (Екатеринбург), а обладателем второго по значимости трофея - Еврокубка - также российское "Динамо" (Москва).

Жеребьевка еврокубковых турниров нового сезона пройдет 5 июля в Мюнхене (Германия).

Как сообщал УНИАН, в последний раз на евроарене наши команды были представлены в сезоне-2009/10 - киевское "Динамо" и днепропетровский "Днепр". После этого украинские клубы, испытывающие острый дефецит средств, перестали даже заявляться к участию в турнирах. Единственный украинский клуб, выступающий на международной арене - "ТИМ-СКУФ" - участвует в Балтийской лиге, не признанной FIBA-Europe и не считающейся официальным еврокубковым турниром.