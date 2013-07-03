Шахтер в Москве проиграл Спартаку

В Москве завершился матч третьего тура Объединенного турнира, в котором «Спартак» принимал донецкий «Шахтер» и выиграл со счетом 2:0.

Как передает корреспондент УНИАН, в очередной игре сошлись чемпион Украины и четвертая команда России по итогам прошлого сезона.

Тем не менее, завсегдатай Лиги чемпионов и лучший по оценкам многих специалистов клуб на постсоветском пространстве – «Шахтер» - в межсезонье явно не спешит форсировать подготовку и еще далек от своей лучшей формы. Что касается «Спартака», то подопечные Валерия Карпина действовали на высоких скоростях и имели заметное игровое и территориальное преимущество. Впрочем, до поры до времени, реализовать его хозяева не могли – уверенно играл вратарь «Шахтера» Андрей Пятов. Многочисленные опасные моменты не сумели использовать самые активные игроки в составе «Спартака» - Хурадо и Юра Мовсисян. Горняки атаковали куда реже, но и их бразильские легионеры Адриано и Дуглас Коста не реализовали ряд опасных моментов.

Единственный результативный момент в конце первого тайма возник после нарушения правил в своей штрафной площади защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким. Лучший нападающий «Спартака» в прошлом сезоне Мовсисян четко реализовал пенальти – 1:0.

После перерыва «Шахтер» сделал четыре замены, поменяв, в частности, основного вратаря Пятова на Антона Каниболоцкого. «Спартак» же ограничился одной заменой, поменяв Мовсисяна на нигерийца Эмануэля Эменике. Рисунок игры не изменился. Разве что, добавилось грубости и напряжения, что не свойственно обычным товарищеским предсезонным матчам. Призовой фонд спонсоров Объединенного турнира заставляет команды относится к играм серьезно.

По теме: Ультрас Динамо бойкотируют Объединенный турнир (фото)

В середине второго тайма «Шахтер» перехватил инициативу и имел шансы на то, чтобы сравнять счет, но, в итоге, оголив оборонительные редуты, дважды грубо ошибся в защите. Если первый раз Эменике не смог совладать с собственной скоростью подскользнулся и загубил момент, то уже через три минуты Павел Яковлев четко реализовал выход один на один с Каниболоцким – 2:0.

После этого «Шахтер» завелся, решив, что негоже проигрывать даже в таком товарищеском матче. Впрочем, счет так и не изменился. Более того у москвичей было гораздо больше шансов сделать результат крупным.

Таким образом, «Спартак» вышел на второе место в турнирной таблице, обойдя «Шахтер» - у обеих команд по 4 очка. Лидирует в турнирной таблице киевское «Динамо» - 6 очков, а у «Зенита» из Санкт-Петербурга – 0.

Второй матч сегодняшнего игрового дня – «Динамо» - «Зенит», начинается в эти минуты на киевском НСК «Олимпийский».

Как сообщал УНИАН, Объединенный турнир с участием четырех команд Украины и России проходит с 27 июня по 7 июля.