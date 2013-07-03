В Донецке бесплатно раздают билеты на Чемпионат мира по легкой атлетике

Как сообщили УНИАН в пресс–службе донецкого городского совета, в Донецке с 15 июня по 14 июля распространяются информационные листовки, которые можно обменять на билеты любого соревновательного дня.

С сегодняшнего дня, 3 июля, листовки можно будет получить в информационных палатках, которые установлены в центре города Донецка, а также в международном аэропорту им. С.С. Прокофьева (1-й этаж, зона прибытия международных рейсов). Помимо этого листовки можно найти в кинотеатрах, в магазинах продажи техники, а именно продукции Canon, спортивных магазинах Adidas, магазине Levis, развлекательном центре Фунтура, спортивных клубах, таких как Sport Max, гостиницах и ресторанах.

Обменять листовки на билеты можно бесплатно в киосках продажи билетов РСК «Олимпийского» и в информационной палатке в центре города.

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Справка УНИАН. Впервые в истории Украина примет Чемпионат мира по легкой атлетике среди юношей, который пройдет в Донецке с 10 по 14 июля 2013 года. Соревнования пройдут на РСК «Олимпийский».

По данным Донецкого горсовета, на соревнования планируют прибыть 1652 спортсмена, а также более 750 тренеров и официальных представителей команд. Общее количество гостей составит 2367 человек, которые будут представлять 166 федераций-членов Международной Ассоциации легкоатлетических Федераций (ИААФ). Такое количество делегаций является вторым за всю историю подобных чемпионатов - больше было только на Чемпионате 2005 года в Марракеше (Марокко), в котором приняли участие 177 команд.