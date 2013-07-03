Сборная Украины по футзалу сразится за путевку на ЧЕ с венграми

В штаб-квартире Союза европейский футбольных ассоциаций (UEFA) в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф отборочного турнира к чемпионату Европы по футзалу.

Как сообщается в официальном релизе УЕФА, сборная Украины на этом этапе соревнований сыграет с командой Венгрии.

Первую игру украинцы проведут дома 17 сентября, ответную - в Венгрии 24 сентября.

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Победитель пары сыграет в финальной стадии Евро, которая пройдет в Бельгии с 28 января по 8 февраля 2014 года.

В мировом футзальном рейтинге по состоянию на 1 июля Украина значится восьмой (самый высокий показатель среди участников плей-офф), Венгрия занимает 24-е место (из восьмерки претендентов ниже только Босния и Герцеговина - 33-я позиция).

В других трех парах стадии плей-офф сойдутся Румыния - Сербия, Босния и Герцеговина - Нидерланды и Словакия - Хорватия.

Прямые путевки в финальную стадию Евро-2014 получили: Бельгия (хозяева), Испания, Россия, Словения, Португалия, Азербайджан и Чехия.