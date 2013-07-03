Поветкина к бою с Кличко подготовит тренер Кости Цзю

Тренер филиппинского боксера Мэнни Пакиао Фредди Роуч будет готовить россиянина Александра Поветкина к бою с украинцем Владимиром Кличко.

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Об этом в своем твиттере сообщил российский промоутер Андрей Рябинский.

Рябинский рассказал, что с Роучем достигнута договоренность только на подготовку к бою с украинцем. Американец станет четвертым тренером для Поветкина за последние годы. Ранее он работал с Тедди Атласом, Александром Зиминым и Константином Цзю.

Помимо Пакио, Роуч работал с большим количеством боксеров, в частности с Майком Тайсоном, Амиром Ханом и Оскаром де ла Хойей, консультировал тренеров Владимира Кличко.

Как сообщал УНИАН, 2 июля стало известно, что Кличко и Поветкин, дождавшись разрешения со стороны WBA (Всемирная боксерская ассоциация) подписали контракт на бой. Поединок должен пройти 5 октября в московском спорткомплексе «Олимпийский».