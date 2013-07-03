В России приняли закон о болельщиках

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за закон проголосовали 302 депутата.

За нарушение правил поведения во время официальных спортивных соревнований болельщики могут быть наказаны штрафом в размере до 10 тыс. рублей (около 300 долларов) Также их смогут привлечь к обязательным работам до 160 часов с возможным запретом на посещение матчей от полугода до трех лет.

Если правонарушение будет совершено повторно или повлечет за собой срыв или приостановку матча, штраф составит до 15 тыс. рублей. Кроме того, болельщика могут арестовать на срок до 15 суток с запретом на посещение соревнований на срок от 6 месяцев до 7 лет. Решение будет принимать суд. За нарушение запрета болельщик может быть оштрафован до 25 тыс. рублей (около 800 долларов) или арестован на срок до 15 суток.

«Черные списки» болельщиков-нарушителей будут вести общероссийские спортивные федерации и МВД РФ.

Ответственность за нарушения будут нести и организаторы, а также собственники спортивных сооружений. Штрафы для них могут составить до 300 тыс. рублей (10 тыс. долларов), и до 500 тыс. рублей (около 16 тыс. долларов), если был причинен вред здоровью человека или имуществу. Им также может грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для обеспечения безопасности организаторы смогут привлекать контролеров-распорядителей.

Правила поведения болельщиков утвердит правительство РФ. Оно же будет решать, на какие матчи может быть введена продажа билетов по паспортам.

Закон вступит в силу по истечении полугода с момента официального опубликования.