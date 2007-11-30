Валуев не составит конкуренцию Владимиру Кличко

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев заявил в интервью РИА Новости, что не собирается бороться за звание абсолютного чемпиона мира.

В отличие от Владимира Кличко, заявившего о намерении собрать все чемпионские титулы, "поскольку тяжелый вес в этом нуждается", Валуев не намерен бороться со сложившейся системой.

"Народу (в тяжелом весе) становится все больше, и мысль о едином чемпионе надо отбросить, так как это не приносило бы организаторам таких доходов, - сказал он. - Сейчас (в профессиональном боксе) существует целая куча подверсий и региональных ассоциаций, так что технически стать первым можно, однако на практике это было бы крайне сложно".

Валуев сообщил, что в феврале будущего года в Германии состоится его бой с белорусом Сергеем Ляховичем, а предположительно в апреле-мае - поединок с Русланом Чагаевым из Узбекистана, которому россиянин уступил титул чемпиона по версии WBA в апреле этого года.

"Я настроен на победу, - уверенно заявил он. - Шансы заранее не оцениваю, но противнику мы шансов не дадим".

Тяжеловес старается оценивать себя объективно: "Я поздно стал заниматься боксом; резкий скачок у меня произошел только после отъезда в Германию".

"Я уже не романтик, а реалист, - утверждает он. - Время прошло недаром: я многое узнал и не строю для себя никаких иллюзий".

Николай Валуев - чемпион России по боксу 1999 года, чемпион мира по версии Паназиатской боксерской ассоциации (2000 год), экс-чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).