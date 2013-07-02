Самый именитый украинский хоккеист перешел в клуб Колесникова

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Руслан Федотенко подписал контракт с хоккейным клубом «Донбасс».

Как сообщает официальный сайт клуба, самый именитый украинский хоккеист принял предложение руководства донецкого клуба и решил продолжить карьеру в составе команды. Федотенко уже имеет опыт выступлений за «Донбасс». В сезоне 2012/13 во время локаута в сильнейшей лиге мира - североамериканской НХЛ - он защищал цвета дончан и носил капитанскую нашивку. В 33 матчах заработал 18 (8+10) очков.

Федотенко выигрывал Кубок Стэнли в 2004 и 2009 годах. В составе сборной Украины он также участвовал в Олимпийских играх-2002 в американском Солт-Лек-Сити.

В НХЛ он играл за такие команды как "Филадельфия Флайерз", "Тампа-Бэй Лайтнинг", "Нью-Йорк Айлендерс", "Питтсбург Пингвинз" и "Нью-Йорк Рейнджерс".