Кличко рад, что будет драться с Поветкиным

Владимир Кличко рад, что его бой с Александром Поветкиным точно состоится.

На официальном сайте братьев Кличко приводится его заявление по поводу утверждения контракта на бой, которое состоялось сегодня в штаб-квартире Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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"Я очень рад, что бой наконец точно состоится. Болельщики во всем мире с нетерпением ждут феерию двух олимпийских чемпионов. Это лучший бой в супертяжелом весе. Рад, что бой пройдет в Москве, где у российских и украинских болельщиков есть возможность полностью заполнить арену. Атмосфера должна быть захватывающей", - сказал Кличко. Встреча состоится 5 октября в Москве на стадионе "Олимпийский".

В свою очередь, менеджер украинского боксера Бернд Бенте отметил: "Я хотел бы поблагодарить наших русских партнеров Андрея Рябинского и Владимира Хрюнова. Мы провели большой объем работы и наконец достигли соглашения. Это будет великий бой и это наш совместный подарок всем болельщикам".

Как сообщал УНИАН, команды промоутеров Кличко-младшего и Поветкина объявили об окончательном согласовании условий проведения боя 30 июня. Сегодняшнее решение WBA лишь формально подтвердило проведение поединка.