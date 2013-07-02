Михайличенко уволили с поста спортивного директора «Динамо»

В тренерских штабах «Динамо-2», «Динамо» U-21 и «Динамо» U-19 произошли изменения.

Как сообщает официальный сайт футбольного клуба "Динамо" (Киев), с нового сезона команду «Динамо-2» будет возглавлять Александр Хацкевич.

В минувшем сезоне Хацкевич являлся старшим тренером молодежного состава «Динамо» (U-21), который занял второе место в молодежном первенстве Украины.

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Ассистировать Хацкевичу, как и ранее, будет Сергей Процюк, а также Сергей Шматоваленко, который в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Динамо-2».

В сезоне 2013/2014 «Динамо-2», как и прежде, будет выступать в 1-й лиге. Это право команда отстояла в стыковых матчах плей-офф.

В свою очередь, молодежный состав «Динамо» возглавил Валентин Белькевич, в завершившемся сезоне успешно тренировавший «Динамо» U-19.

Напомним, в первом в истории чемпионате Украины среди юношеских команд киевское «Динамо» завоевало золотые медали.

Помощником Белькевича в молодежной команде, как и в прошлом сезоне в «Динамо» U-19, будет Виталий Косовский.

В свою очередь, старшим тренером «Динамо» U-19 назначен Алексей Герасименко, до этого входивший в тренерский штаб молодежной команды.

Помогать ему будет Игорь Костюк, который в прошлом сезоне работал тренером по технической подготовке в ДЮФШ «Динамо».

Сегодня также стало известно, что с поста спортивного директора ФК "Динамо" уволен Алексей Михайличенко. Он теперь сосредоточится на тренерской работе в качестве помощника Олега Блохина.